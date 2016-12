Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt durch eine Straße. © Lukas Schulze/Archiv

Unfälle

Mann stirbt bei Unfall mit gestohlenem Auto

Bei einem Autounfall mit einem gestohlenen Wagen ist am Samstagmorgen in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ein Mann gestorben. Der Fahrer sei mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit.