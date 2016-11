Unfälle

Mann stirbt bei Unfall auf der A2

Ein Mann ist am Montag bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Höhe des Braunschweiger Flughafens gestorben. Er war in seinem Wagen in Richtung Hannover unterwegs, als ein Lastwagenfahrer auf der Gegenfahrbahn in Richtung Berlin aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und durch die Mittelleitplanke brach.