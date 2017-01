Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. © Daniel Bockwoldt/Archiv

Brände

Mann stirbt bei Brand im Landkreis Diepholz

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Barver ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 61-Jährige sei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben, teilte die Polizei mit.