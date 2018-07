Wingst

Nach dem Angriff am Freitagabend ist das Opfer nach einer Operation aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Vor den Messerstichen waren mehrere Besucher wegen Streitigkeiten von der "Wingster Tropennacht", eine Veranstaltung in einem Zoo, verwiesen worden. An dem Streit waren nach ersten Ermittlungen auch der Täter und das Opfer beteiligt. Draußen ging die Auseinandersetzung weiter und es kam zu den Messerstichen. Der 22-Jährige wurde am Tatort festgenommen. Die Behörden ermitteln wegen Verdachts auf versuchten Totschlag. Der Verdächtige hatte Alkohol getrunken, eine Atemkontrolle ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Die Polizei ermittelt noch zu Hintergründen der Tat.

dpa