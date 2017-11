Kriminalität

Mann sticht Freundin in Beziehungsstreit nieder

In einem Beziehungsstreit hat ein Mann in Hildesheim seine Freundin auf offener Straße niedergestochen und schwer verletzt. Gegen den 35-Jährigen, der sich kurz nach der Tat am Donnerstagmorgen auf einer Wache stellte, erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, teilte die Polizei mit.