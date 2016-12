Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Notfälle

Mann spielt mit Softair-Waffe und wird schwer verletzt

Ein 27-Jähriger ist mit einer Softair-Waffe in Hameln schwer am Auge verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte der Mann mit einem 20 Jahre alten Freund in dessen Wohnung mit den Waffen hantiert.