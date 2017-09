Kriminalität

Mann soll Kleinkind misshandelt haben

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Samstag ein Kleinkind auf einem Parkplatz in Oldenburg misshandelt haben soll. Zeugen hatten demnach beobachtet, wie der etwa 45-Jährige auf einen circa drei Jahre alten Jungen eingeschlagen habe, teilte die Polizei am Sonntag mit.