Mann schwebt nach Unfall mit Feuerwehrauto in Lebensgefahr

Unfälle

Ein Mann ist mit seinem Auto in Nordhorn (Landkreis Osnabrück) Montagnacht mit einem Feuerwehrauto zusammengestoßen und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nordhorn. Die Feuerwehrleute waren laut Polizei auf der Rückfahrt von einem Einsatz, als ihr Wagen an einer Kreuzung im Ort mit dem Fahrzeug des 56-Jährigen zusammenprallte. Der Mann war zunächst in seinem Auto eingeklemmt, wurde befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Feuerwehrautos erlitt einen Schock, ein 18 Jahre alter Feuerwehrmann wurde zudem leicht verletzt. Die Polizei ermittelt, welcher Fahrer an der Kreuzung die rote Ampel missachtet hatte.

dpa