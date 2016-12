Kriminalität

Mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole hat ein 24-Jähriger in Bremen mehrfach auf eine ihm unbekannte Frau geschossen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Bremen. Der Mann hatte am späten Donnerstagabend in einem Imbiss im Stadtteil Gröpelingen Essen bestellt und den Anwesenden seine Waffe im Hosenbund gezeigt. Eine 59 Jahre alte Frau verließ das Lokal und alarmierte die Polizei. Der 24-Jährige folgte ihr und schoss auf sie. Die Frau flüchtete. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, konnte den Schützen stellen und vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

dpa