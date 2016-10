Einer Person werden Handschellen angelegt. © Andreas Gebert/Archiv

Kriminalität

Mann nach Messerattacke in Bremen vor Haftrichter

Nach der Messerattacke in einem Bremer Park wird der 29 Jahre alte Tatverdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser solle entscheiden, ob der 29-Jährige in Untersuchungshaft muss oder in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen.