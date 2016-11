Kriminalität

Mann mit Clown-Maske überfällt Frau in Nordhorn

Nach dem Angriff eines mit einer Clown-Maske verkleideten Mannes auf eine Frau in Nordhorn fahndet die Polizei nach dem Täter. Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, attackierte der maskierte Mann bereits am Samstagabend die 30-Jährige, die abends alleine auf dem Weg in die Nordhorner Innenstadt war.