Unfälle

Mann mit Bollerwagen stirbt bei Unfall in Ganderkesee

Ein Fußgänger ist in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) von einem Transporter angefahren und tödlich verletzt worden. Der 75-Jährige war am frühen Donnerstagabend mit einem Bollerwagen am Fahrbahnrand unterwegs, als er von dem Fahrzeug erfasst wurde, wie die Polizei weiter mitteilte.