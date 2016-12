Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf der Autobahn. © Armin Weigel/Archiv

Verkehr

Mann liegt auf der Straße und wird von Auto überfahren: Tot

Tragischer Unfall in Lüneburg: Ein auf der Straße liegender 43-Jähriger ist von einem Auto überrollt und getötet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 49-Jähriger an Heiligabend in Lüneburg unterwegs, als er im Scheinwerferlicht auf der Straße einen dunklen Gegenstand bemerkte.