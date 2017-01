Notfälle

Mann legt Feuer in Wohnung und springt aus drittem Stock

Für dieses Verhalten hat die Polizei in Westerstede noch keine Erklärung: Ein 38-Jähriger hat am Donnerstagabend in der eigenen Wohnung ein kleines Feuer gelegt und sich beim anschließenden Sprung aus dem dritten Stock schwer verletzt.