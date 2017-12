Mann legt 4.000 Euro aufs Autodach und fährt los

Wolfenbüttel

Ein teurer Aussetzer: Ein Mann aus Wolfenbüttel hat 4.000 Euro verloren, als er diese auf kurz auf sein Autodach ablegte - es beim Losfahren aber vergaß.

Wolfenbüttel. An manchen Tagen würde man sich am liebsten im Bett verkriechen. So ging es wohl auch einem Mann aus Wolfenbüttel. Er wollte 4000 Euro von einer Firma zu einer anderen bringen. Auf dem Auto-Dach legte er das Geld kurz ab. Dann stieg er ein und fuhr los - ohne das Geld vorher wieder vom Dach zu nehmen.

Während der Fahrt rutschte der Behälter mit dem Geld vom Dach, sagte die Polizei am Freitag. Als der Mann seinen Fehler bemerkte, fuhr er zurück. Doch er fand nur den leeren Behälter. Das Geld war weg.

dpa