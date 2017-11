Bahn

Mann läuft in Gleisen: Unfall um Haaresbreite verhindert

Nur um Haaresbreite ist in Bramsche bei Osnabrück verhindert worden, dass ein Fußgänger von einem Zug überfahren worden ist. Der 22-Jährige aus Gambia wollte zum Bahnhof nach Bramsche gehen und sich dabei an den Schienen orientieren, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.