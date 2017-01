Mann kommt bei Wohnungsbrand ums Leben. © Patrick Seeger/Archiv

Brände

Mann kommt bei Wohnungsbrand im Kreis Verden ums Leben

Bei einem Wohnungsbrand im Landkreis Verden ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich nach den bisherigen Erkenntnissen um einen 76-Jährigen, der allein in dem Haus in der Samtgemeinde Thedinghausen lebte.