Notfälle

Mann klammert sich wegen Gerichtsverhandlung an Zug

Ein verspäteter Reisender hat sich in Oldenburg einfach von außen an den Führerstand des ausfahrenden Zuges geklammert, um noch mitgenommen zu werden. Nach der lebensgefährlichen Aktion des 28-Jährigen am Dienstagmorgen leitete der Fahrer des Triebwagens eine Schnellbremsung ein, teilte die Bundespolizei mit.