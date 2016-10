Kriminalität

Mann im Alkoholrausch pinkelt in Zugabteil

Einem 30-jähriger Mann war sein Alkoholpegel von 4,22 Promille am Mittwochabend wohl noch nicht genug: Am Hauptbahnhof Hannover stahl er trotz Hausverbots eine Flasche Wein und wurde dabei erwischt, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.