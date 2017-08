Streifenwagen. © Bernd Settnik/Archiv

Kriminalität

Mann hält Frau bei Parkplatzstreit Messer an die Kehle

Bei einem Parkplatzstreit im Kreis Celle hat ein Mann eine junge Frau mit dem Tode bedroht und ihr ein Messer an die Kehle gehalten. Weil die 22-Jährige nach Meinung des Unbekannten am Jobcenter in Hermannsburg nicht schnell genug einparkte und ihn so am Wegfahren hinderte, rastete der Mann aus, teilte die Polizei am Dienstag mit.