Kriminalität

Ein 47-Jähriger hat seinen Arbeitskollegen im Kreis Verden im Streit mit einem Messer verletzt. Der Mann sei nach dem Angriff am Donnerstagnachmittag festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bendingbostel. Der Angreifer attackierte den ein Jahr jüngeren Mann vor den Augen mehrerer anderer Kollegen in Bendingbostel mit einem Messer. Rettungskräfte brachten das Opfer in eine Klinik, die der Verletzte aber mittlerweile wieder verlassen konnte. Das Amtsgericht Verden erließ gegen den 47-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

dpa