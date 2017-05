Kriminalität

Mit einem gefundenen Handy ist ein 62-Jähriger in Gifhorn einfach mit seinem motorisierten Krankenfahrstuhl weggefahren - und hat dabei nicht mit dem Spürsinn des Besitzers gerechnet.

Gifhorn. Per Ortung stellte der 33-Jährige fest, wo sein Smartphone sich befindet und dass es sich bewegt, teilte die Polizei am Montag mit. Er nahm die Verfolgung auf und stoppte den Mann in seinem Rollstuhl an einer Bundesstraße. Der 62-Jährige stritt den Fund eines Handy ab und fuhr weiter. Der junge Mann rief die Polizei, die den Fahrstuhlfahrer stoppte und zur Rede stellte. Daraufhin rückte er das Smartphone raus. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Fundunterschlagung.

dpa