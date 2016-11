Ein Polizeihubschrauber in der Luft. © Wolfram Kastl/Archiv

Kriminalität

Ein 45 Jahre alter Mann hat die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einem Laserpointer geblendet und damit den Einsatz gestört. Der Pilot und ein Flugzeugtechniker waren in Wunstorf auf der Suche nach einer vermissten Seniorin, als sie in der Luft mehrfach mit dem Laser angeleuchtet wurden.

Wunstorf. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnten die beiden Männer bei dem Vorfall am Montag den Ort des Laserangriffs ausfindig machen, sie alarmierten die Polizei auf dem Boden. Die Beamten kontrollierten daraufhin ein Wohnhaus und entdeckten dort den Laserpointer. Gegen den 45-jährigen Bewohner des Hauses wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet. Die Hubschrauberbesatzung blieb bei dem Angriff unverletzt.

dpa