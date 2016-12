Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Notfälle

Mann beschäftigt Polizei fast den ganzen Tag

Ein 24-Jähriger hat die Polizei in Salzgitter fast einen ganzen Tag in Atem gehalten. Der Mann habe am ersten Weihnachtsfeiertag schon früh am Morgen die Polizeiwache besucht, um die Beamten "mit übelsten Schimpfwörtern zu erfreuen", teilte die Behörde am Montag mit.