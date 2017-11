Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Mann bei Schlägerei in Bremer Disco schwer verletzt

Bei einer Schlägerei in einer Disco in Bremen ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Als er bereits auf dem Boden lag, trat ein 19-Jähriger ihm trotzdem noch mehrfach gegen den Kopf, wie die Polizei in Bremen am Sonntag mitteilte.