Eine Frau hat bei einem Streit ihren Partner aus dem Auto gedrängt und Gas gegeben, während sich der 56-Jährige noch am Wagen festhielt. Der Mann wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag über eine längere Strecke mitgeschleift und blieb schwer verletzt am Straßenrand in Hasbergen (Landkreis Osnabrück) liegen.