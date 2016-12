Unfälle

Mann auf Autobahnparkplatz tödlich verletzt

Ein unbekannter Mann ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 im Kreis Cloppenburg tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Mittwoch vermutlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer beim Rangieren auf dem Parkplatz Drantumer Mühle angefahren. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er trotz ärztlicher Versorgung starb.