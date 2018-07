Lüneburg

Der 28-Jährige habe sie daraufhin im Gesicht verletzt, als er ihr die Finger in die Augen steckte. Er hielt noch einen weiteren Wagen an und verletzte dessen 24 Jahre alten Fahrer mit zwei Messerstichen. Ein 20 Jahre alter Zeuge wurde ebenfalls verletzt, dieser erlitt nach Polizeiangaben Prellungen. Die 52-Jährige und der 24-Jährige wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der 28-Jährige kam zunächst in eine psychiatrische Klinik.

