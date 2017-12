Essen & Trinken

Gebrannte Mandeln sind für Markus Meier (48) mehr als eine Nascherei vom Weihnachtsmarkt. Seit 24 Jahren steht er mit seinem Wagen auf Märkten und hat sich als "Mandel-Meier" einen Namen gemacht.

Braunschweig. Für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde produzierte der Braunschweiger 2001 in der Innenstadt 30 Stunden und 45 Minuten lang - am Stück. Als Anerkennung erhielt er den Titel Rekordhalter im Dauerhandmandelbrennen. Meier gehört nach eigenen Angaben zu den letzten, die Mandeln noch per Hand brennen. Um diese extreme Belastung in der Weihnachtszeit zu meistern, nimmt er das ganze Jahr über Nahrungsergänzungsmittel. "So lange die Gelenke das schaffen, mache ich weiter". Die Kunden auf dem Weihnachtsmarkt honorieren das und stehen Schlange für seine Mandeln.

dpa