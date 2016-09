Ein Häcksler bei der Maisernte. © Holger Hollemann

Agrar

Maisernte in Niedersachsen ungewöhnlich früh

In Niedersachsen wird der Mais in diesem Jahr ungewöhnlich früh geerntet. "Wegen der warmen Witterung wird die Ernte wahrscheinlich recht schnell verlaufen", sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbands am Mittwoch in Hannover.