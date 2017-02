Symbolbild© dpa

Notfälle

Magnetangler fischt Mörsergranate aus Alter Aller

Eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein junger Mann mit einer Magnetangel aus der Alten Aller im Kreis Verden gefischt. Der 20-Jährige war am Dienstagabend in Langwedel mit seiner Spezialangel auf der Suche nach metallenen Schätzen, als er plötzlich die 18 Zentimeter lange Granate aus dem Wasser zog, teilte die Polizei am Mittwoch mit.