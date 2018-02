Notfälle

Männliche Leiche in Cuxhaven gefunden

Bei der Suche nach einem seit Dezember vermissten jungen Mann hat die Polizei in Cuxhaven eine männliche Leiche gefunden. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, wurde der Leichnam am Montagnachmittag im Bereich Cuxhaven-Altenbruch entdeckt, nachdem ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt wurde.