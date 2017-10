Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht auf der Straße. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Männer schießen mit Luftgewehr auf Passanten

Zwei Männer haben in der Nacht zum Sonntag mit einem Luftgewehr aus einer Wohnung in Rhauderfehn (Landkreis Leer) auf Passanten geschossen. Dabei trafen sie einen 20-Jährigen am Hals, dieser wurde jedoch nicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.