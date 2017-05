Polizei

Beherzter Einsatz von zwei Syrern: Die beiden Männer haben eine 80 Jahre alte Frau aus der Weser nahe Hoya im Kreis Nienburg gezogen. Am späten Donnerstagabend beobachteten die 46- und 47-Jährigen, wie ein Körper im Wasser trieb.

Hoya. Daraufhin schwamm einer der beiden Männer zu der Stelle und zog die Frau ans Ufer, teilte die Polizei am Freitag mit.

Rettungskräfte brachten die unterkühlte Frau anschließend in eine Klinik. Die alte Frau stammte gebürtig aus der Region um Hoya, wohnte aber in einem Pflegeheim in Hannover. Sie hatte sich mit einem Taxi nach Hoya fahren lassen. An der Weserpromenade hatte sie ihren Rollator abgestellt und war von dort ins Wasser gestiegen.

dpa