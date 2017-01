Polizeiblaulicht. © Patrick Seeger/Archiv

Kriminalität

Männer locken Pizzaboten in Bremen in Falle

Zwei Männer haben einen Pizzaboten in Bremen mit einem fingierten Anruf in eine Falle gelockt. Der 22-Jährige wurde am Samstagabend vor einem Wohnhaus in Bremen-Vahr überfallen, aus dem die vermeintliche Bestellung gekommen war.