Unfälle

Mädchen vor Auto gelaufen und lebensgefährlich verletzt

Eine Zehnjährige ist im Emsland vor ein Auto gelaufen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Mädchen wollte am Samstag eine Straße in Meppen überqueren und ging zwischen Autos, die an einer Ampel warteten, hindurch, teilte die Polizei am Sonntag mit.