Essel

Die Kleine wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. Das Mädchen hatte am Mittwochnachmittag im Esseler Badesee in einem Schwimmreifen geplanscht, als das Unglück geschah. Seine Eltern trugen das Kind sofort an den Strand, wo dann die Hebamme half. Rettungskräfte und Polizei lobten das beherzte Eingreifen der 49-Jährigen. "Dem Kind geht es gut, es ist zur Beobachtung aufgenommen worden", sagte die Polizeisprecherin.

dpa