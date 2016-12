Ein Krankenwagen im Einsatz. © Arno Burgi/Archiv

Unfälle

Mädchen lebensgefährlich verletzt

Ein vier Jahre altes Mädchen ist bei einem Sturz in einem Treppenhaus in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fiel das Kind durch ein noch nicht fertig gestelltes Treppengeländer aus dem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ins Erdgeschoss.