Ein Machtkampf in der niedersächsischen AfD ist mit dem Rücktritt des ostfriesischen Kreisvorsitzenden Holger Pieters eskaliert. Pieters gehört zu den parteiinternen Kritikern des Landesvorsitzenden Paul Hampel, der zuletzt zunehmend unter Druck geriet.

Hannover. Der ostfriesische AfD-Kreischef teilte am Wochenende mit, er bleibe weiter Mitglied der Partei, ziehe sich aber aus allen Ämtern und Vorstandsaufgaben zurück. Grund seien Vorwürfe, die Hampel gegen ihn erhobenen habe.

Nach Angaben von Pieters hatte ihn der Landesvorstand in einem internen Scheiben an alle Mitglieder für "destruktives Verhalten" gerügt, das parteischädigend und justiziabel sei. Pieters hatte dem Landesvorsitzenden Hampel vorgeworfen, am rechten Rand zu fischen. Die AfD kommt am 4. und 5. Februar zu einem Landesparteitag zusammen. Nach dpa-Informationen planen Hampels Kritiker, auf dem Parteitag einen Abwahlantrag gegen den Vorsitzenden und andere Vorstandsmitglieder zu stellen.

