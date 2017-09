Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD). © Bernd von Jutrczenka/Archiv

"Macht und Pracht": Denkmaltag offiziell eröffnet

Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) hat am Sonntag in Oldenburg den bundesweiten "Tag des offenen Denkmals" eröffnet. In ganz Deutschland sind mehr als 7500 Denkmäler für Besucher geöffnet.