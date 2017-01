Uwe Tegtbur, Sportinstitutsdirektor der MHH, prüft den Blutdruck einer Patientin. © Peter Steffen

Gesundheit

MHH will Lebensqualität von Nierenpatienten verbessern

Mit einem neuen Projekt will die Medizinische Hochschule Hannover die Versorgung von Menschen nach einer Nierentransplantation verbessern. Ziel ist es, dass das neue Organ möglichst lange funktioniert und die Lebensqualität der Betroffenen verbessert wird, teilte die MHH am Montag in Hannover mit.