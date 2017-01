Religion

Martin Luther als Musical-Star: Er reformierte die Kirche, nun wird seine Geschichte ins 21. Jahrhundert und damit in die Popkultur katapultiert. Das Pop-Oratorium "Luther" startete am Sonnabend in Hannover seine Deutschlandtour vor mehr als 6000 Zuschauern.

Hannover. Nach der Landeshauptstadt folgen Auftritte in elf weiteren Städten. Immer dabei ist ein gigantischer Chor, der sich aus Sängerinnen und Sängern der jeweiligen Regionen zusammensetzt. Knapp 2600 Ehrenamtliche unterstützen die Darsteller auf der Bühne an den zwei Abenden in Hannover. Bundesweit haben sich mehr als 20 000 Menschen angemeldet.

Das Musical ist ein stimmgewaltiger Auftakt in das Reformationsjubiläumsjahr 2017 mit zahlreichen Aufführungen, Vorträgen und Terminen. Uraufgeführt wurde es allerdings am Reformationstag 2015 in Dortmund. Seither liefen die Vorbereitungen auf die diesjährige Tournee. "Ich bin überzeugt, dass die Lieder eine Art neue evangelische Schlager werden", sagte Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche für das Reformationsjahr. Ausgearbeitet wurde das Stück vom Komponisten Dieter Falk. Die Texte hat Michael Kunze geschrieben. Hinter dem Projekt steckt die Stiftung Creative Kirche, die Menschen mit moderner Musik religiöse Themen nahebringen will.

dpa