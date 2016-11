Flugzeug der Lufthansa. © Stefan Puchner/Archiv

Luftverkehr

Lufthansa-Streik: Flugausfälle in Hannover und Bremen

Am zweiten Tag des Piloten-Streiks bei der Lufthansa sind am Donnerstag an den Airports in Hannover und Bremen eine Reihe von Flügen ausgefallen. In Hannover seien von je 13 geplanten Ankünften und Abflügen der Lufthansa jeweils 11 gestrichen worden, sagte eine Flughafensprecherin.