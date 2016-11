Das Luftfahrtbundesamt (LBA) am Flughafen von Braunschweig. © Holger Hollemann/Archiv

Luftverkehr

Luftfahrtbundesamt sucht weiter Piloten und Flugärzte

Nach Kritik an Personallücken beim Luftfahrtbundesamt (LBA) stockt die Behörde massiv Stellen auf. In diesem Jahr seien bislang etwa 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt worden, sagte Behördensprecherin Cornelia Cramer der Deutschen Presse-Agentur in Braunschweig.