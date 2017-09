Lüneburger Sülfmeistertage enden

An der Siedepfanne arbeitet ein Salzsieder. © Holger Hollemann/Archiv

Freizeit

Zu den 15. Sülfmeistertagen neuer Zeitrechnung erwartet Lüneburg bis heute Zehntausende Besucher. Der neue Sülfmeister soll dann den großen Festumzug durch die Altstadt anführen.

Lüneburg. Am Abend wird als Höhepunkt des dreitägigen Festes das Kopefass angezündet. Ein Jahr lang hat Anabel I. die Hansestadt bei bestimmten Anlässen vertreten. Die Sülfmeistertag sollen jedes Jahr an die frühere Bedeutung des Salzes erinnern, das Lüneburg Geld und Ansehen brachte. Die Sülfmeister wurden die Pächter der Pfannen, in denen die Sole zu Salz verkocht wurde. Das 1472 erstmals urkundlich erwähnte Fest wurde 2003 als fröhliches Spektakel mit Wettkämpfen und umfangreichem Rahmenprogramm wiederbelebt.

dpa