Bernd Lucke. © Kay Nietfeld/Archiv

Parteien

Lucke-Partei LKR tritt nicht bei Bundestagswahl an

Die aus der Alfa-Partei von Bernd Lucke hervorgegangenen Liberal-Konservativen Reformer (LKR) treten nicht bei der Bundestagswahl an. "Wir haben beschlossen, dass es sinnvoller ist, die Mittel der Partei und die Arbeitskraft in die politische Arbeit zu stecken", sagte der Landesvorsitzende der LKR in Sachsen-Anhalt, Detlef de Raad, am Samstag beim Bundesparteitag in Verden.