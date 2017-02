Die Kuratorin Barbara Martin blickt auf das Gemälde «Totenklage» von Corinth. © Holger Hollemann

Ausstellungen

Lovis Corinth und sein Blick auf den nackten Körper

Das Landesmuseum Hannover beleuchtet von diesem Sonntag an erstmals in einer Ausstellung die Aktbilder von Lovis Corinth im Kontext seiner Zeit. Der 1858 geborene Künstler beschäftigte sich immer wieder mit dem nackten weiblichen Körper, mal orientierte er sich an antiken Mythen, mal präsentierte er ihn in sinnlich-intimen Szenen.