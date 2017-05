Spielscheine der Lotto-Toto Sachsen-Anhalt GmbH werden ausgefüllt. © Jens Wolf/Archiv

Glücksspiele

Lotto-Spieler aus dem Harz gewinnt rund 800 000 Euro

Ein Lotto-Spieler aus dem Landkreis Harz ist knapp an einem Millionengewinn vorbeigeschrammt. Beim Lotto 6 aus 49 habe er am Samstag sechs richtige Gewinnzahlen getippt, teilte Lotto-Toto Sachsen-Anhalt am Dienstag in Magdeburg mit.