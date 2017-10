Lottokugeln liegen in einem Ziehungsgerät. © Arne Dedert/Archiv

Glücksspiele

Statistisch gesehen gehen die meisten Lotto-Spieler leer aus, mit einem Bingo-Spielschein für 3,60 Euro hat jetzt aber ein Spieler aus dem Landkreis Aurich 345 905 Euro eingestrichen.

Hannover. Außerdem gewannen am Samstag zwei noch unbekannte Spielende jeweils 100 000 Euro, wie Toto-Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. Ein Mann oder eine Frau aus der Region Hannover gewann mit der Super 6 und jemand aus dem Landkreis Osnabrück hatte Glück mit der Lotterie GlücksSpirale.

dpa