Lottokugeln liegen zur Ziehung bereit. © Frank May/Archiv

Glücksspiele

Lotto-Spieler 2017 noch nicht ganz so oft erfolgreich

Das richtige Händchen beim Lotto hatten in diesem Jahr noch nicht ganz so viele Spieler wie im Vorjahr. Während 2016 bis Anfang Mai 44 Lotto-Gewinne von mindestens 100 000 Euro erzielt worden waren, zählte Toto-Lotto in diesem Jahr bisher 32 solcher Großgewinner.